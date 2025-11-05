Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Bild ist bei einer früheren Stadtführung entstanden. Bild: Jacqueline Bräunlich
Das Bild ist bei einer früheren Stadtführung entstanden. Bild: Jacqueline Bräunlich
Reichenbach
Fürstlich flanieren bei Stadtführung durch Greiz
Von Lutz Kirchner
Die Tour durch die einstige Residenzstadt der älteren Reußen macht mit Heinrich XXII. und Fürstin Ida bekannt. Und es wartet reizvolle Architektur.

Die etwa eineinhalbstündige Stadtführung durch Greiz am Samstag, 8. November, führt durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt. Zu erfahren ist, wie das Haus „Reuß Aelterer Linie“ die Geschichte geprägt hat. Teilnehmer lernen wichtige Bauwerke kennen und können flanieren wie einst Fürst Heinrich XXII. und Fürstin Ida....
