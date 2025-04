Gastspiel in Greiz: Mit dem Kabarett Fettnäppchen gibt es diesmal keine Ruhe im Karton

In der Vogtlandhalle Greiz ist am Sonntagnachmittag für Stimmung gesorgt.

Das Kabarett Fettnäppchen aus Gera zieht regelmäßig durch die Lande, um auf kleinen und großen Bühnen für Spaß und Unterhaltung zu sorgen. Nun gibt es das neue Stück „Es brabbelt in der Kiste – keine Ruhe im Karton!“. Damit sind Eva Maria Fastenau und Michael Seeboth am Sonntag in der Vogtlandhalle Greiz zu Gast. Beginn ist 16 Uhr....