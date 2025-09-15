Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus in Lengenfeld.
Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus in Lengenfeld. Bild: Peter JattkeVVN/BdA
Reichenbach
Gegen das Vergessen! Vogtland gedenkt der Opfer des Faschismus
Von FP
An Gedenkorten erinnerten am Sonntag Antifaschisten und Demokraten an die Opfer der faschistischen Diktatur - so in Treuen und Lengenfeld.

An Gedenkorten im Vogtland haben am Sonntag Antifaschisten und Demokraten an die Opfer der faschistischen Diktatur erinnert, die Rassismus, Unterdrückung und Krieg brachte. So wurde auf der zentralen Veranstaltung am ehemaligen Außenlager des KZ-Flossenbürg in Lengenfeld an ein Zitat von Sophie Scholl erinnert, die vor ihrer Hinrichtung durch...
