Gewissenloser Manipulator oder Opfer: Was ist der angeklagte Vogtländer im Missbrauchsprozess wirklich?

Am Landgericht Zwickau ist der Prozess gegen einen 56-jährigen Vogtländer fortgesetzt worden. Hat er es tatsächlich geschafft, Frau, Kinder und Behörden nach Belieben zu manipulieren?

War er der treusorgende Familienvater, als den ihn das Landratsamt Ansbach beschreibt? Oder das skrupellose Scheusal, als das ihn seine Ex-Frau zeichnet? Dies ist die Kernfrage im Prozess am Landgericht Zwickau wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs. Angeklagt ist ein 56-jähriger Vogtländer, der seine Adoptivtochter über Jahre hinweg bis 2019...