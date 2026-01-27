Glätteunfall im Vogtland: VW schleudert aufs Feld und überschlägt sich

Da half kein Stop-Schild mehr: Zwei Autos kollidierten an einer Kreuzung in Buchwald, weil die Straße glatt war. Der VW-Fahrer wird schwer verletzt.

Ein VW hat sich am Montag gegen 16.40 Uhr im Limbacher Ortsteil Buchwald überschlagen. Der 54-jährige Fahrer verletzte sich dabei schwer und kam ins Krankenhaus. Ausgelöst wurde der Unfall durch einen 74-jährigen Skoda-Fahrer, der die K 7811 Richtung Mühlwander Berg befuhr und am Stop-Schild anhalten wollte. Jedoch konnte er wegen Glätte...