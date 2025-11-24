Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Greizer Autor Volker Müller mit seinem Erzählband „Herrenleben“.
Der Greizer Autor Volker Müller mit seinem Erzählband „Herrenleben“. Bild: Karsten Schaarschmidt
Der Greizer Autor Volker Müller mit seinem Erzählband „Herrenleben“.
Der Greizer Autor Volker Müller mit seinem Erzählband „Herrenleben“. Bild: Karsten Schaarschmidt
Reichenbach
Greizer Autor Volker Müller vereint erneut Literatur und Kunst
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sein neuer Erzählband „Herrenleben“ soll im Januar in einer öffentlichen Veranstaltung des Reichenbacher Seniorenkollegs vorgestellt werden.

Der Greizer Autor Volker Müller hat erneut die Verbindung zur bildenden Kunst gesucht. Sein eben erschienener Erzählband „Herrenleben“ wird durch Arbeiten des Greizer Malers und Grafikers Wolfgang Dreßler bereichert. Die Reproduktionen stammen von Karsten Schaarschmidt. Das geht aus der Website des in Leipzig beheimateten Engelsdorfer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
1 min.
Wie beeinflusst das Essen die Wundheilung? Kreiskrankenhaus Greiz gibt Antworten zum Ernährungstag
Eine ausgewogene Ernährung kann die Wundheilung fördern.
Mit Fachvorträgen sowie an Infoständen informieren Mediziner am 25. Oktober zum Thema „Wundheilung beginnt mit Ernährung“. Der Eintritt ist frei.
FP
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
22.10.2025
1 min.
Entdeckertour im Oberen Schloss in Greiz
Der Brunnenraum im Oberen Schloss von Greiz bei einer Führung.
Eine besondere Führung bietet Einblicke in die 800-jährige Geschichte der markanten Schlossanlage.
Heiko Hößler
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
Mehr Artikel