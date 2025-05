Großbrand in Netzschkau hält Feuerwehren in Atem - Halleneigentümer bezieht zu Gerüchten Stellung

Die Brandbekämpfung ist herausfordernd und langwierig. Zuerst wegen Einsturzgefahr, dann gab es Rohrbrüche. Sogar das Freibad wurde angezapft. Zur Brandursache gibt es Spekulationen.

Das Dienstagabend in einer Lagerhalle in Netzschkau ausgebrochene Feuer hält die Feuerwehr weiter in Atem. Nach dem Abbruch von Gebäudeteilen der einstigen Nema-Maschinenfabrik ab Mittwochmittag geht das Aufspüren und Löschen von Glutnestern weiter. „Vermutlich bis zum späten Abend. Allerdings haben wir jetzt deutlich weniger Kameraden...