Regionale Nachrichten und News
  • Große Liebe, Baujahr 2021: Über ein Vogtland-Paar, das Frauen und Männer inspiriert – im Schuhladen

Reichenbach
Große Liebe, Baujahr 2021: Über ein Vogtland-Paar, das Frauen und Männer inspiriert – im Schuhladen
Von Gerd Möckel
Christian Suhr ist in Reichenbach stadtbekannt, Jana Herfurth in Greiz. Ein Paar, dessen Lebensfreude ansteckt. Auch in Form eines Autos, das noch bis Weihnachten Harry-Potter-Style verströmt.

Vor fünf Jahren noch hätte Christian Suhr nie und nimmer einen seiner Oldtimer in einen Laden gestellt. Vor einer Woche hat es der Reichenbacher Unternehmer und Oldtimersammler getan – in Mayers Markenschuhe Greiz ist bis Weihnachten ein weltweit einzigartiger Opel zu bewundern. Baujahr 1938. Hinter dem Sinneswandel steckt eine Frau aus Greiz....
