Große Menge an Schmuggelware auf der A 72 im Vogtland entdeckt

Es handelt sich um Kartons mit fast 20 Litern Flüssigkeit, an denen die Steuerbanderolen fehlten. Kommissar Zufall hatte seine Finger im Spiel.

Einen großen Fund hat die Polizei am Donnerstagmorgen an den Zoll übergeben: mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten. Die Steuerbanderole fehlte. So stießen Beamte einer gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei auf die Schmuggelware: Im Rahmen einer Streifenfahrt auf der A 72 kontrollierten sie einen... Einen großen Fund hat die Polizei am Donnerstagmorgen an den Zoll übergeben: mehrere Kartons, die Liquids für E-Zigaretten enthielten. Die Steuerbanderole fehlte. So stießen Beamte einer gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundes- und Landespolizei auf die Schmuggelware: Im Rahmen einer Streifenfahrt auf der A 72 kontrollierten sie einen...