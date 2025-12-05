Großer Adventskalender für Intensivstation in Greiz - Rätselraten um Spender

Seit fünf Jahren werden zur Adventszeit 24 Pakete im Krankenhaus Greiz abgegeben. Jedes Mal über einen Mittelsmann. Der Spender bleibt ein Geheimnis.

Seit fünf Jahren gibt es auf der Intensivstation des Greizer Krankenhauses einen besonderen Adventskalender. In der Adventszeit wird dort ein großer Kalender mit 24 liebevoll verpackten Geschenken abgegeben. Die Inhalte reichen von Kosmetik über Knabbereien bis zu Pralinen. Die Geschenke sind jedes Jahr sorgfältig ausgewählt. Die Aktion...