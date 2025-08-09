Gute Laune und guter Besuch: Das Kinder- und Jugendhaus in Lengenfeld ist eröffnet

Reichenbach
Der neue Verein LevelUP hat seine Visitenkarte als Gastgeber abgegeben – Eindrücke vom Tag der offenen Tür.
Nimmt man den Tag der offenen Tür im Kinder- und Jugendhaus in Lengenfeld zum Maßstab, dürfte der neue Verein LevelUP als Betreiber der Einrichtung künftig gut zu tun haben. Bei der Veranstaltung an der Engelgasse herrschte am Donnerstagnachmittag ein ständiges Kommen und Gehen. Kinder und Jugendliche kamen allein oder wurden von den Eltern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.