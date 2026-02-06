MENÜ
  • „Hacker gegen Hersteller“: Cyberangriffe sorgen für mehr Nachfrage bei vogtländischem Elektronikdienstleister

In der SYS TEC-Leiterplattenbestückung: die Vorstände Tobias Paschke (links) und Ronald Sieber im Gespräch mit Abteilungsleiter David Schädlich.
Vorstand Ronald Sieber in der Produktion. Die Bestückung der Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen läuft voll automatisiert.
Neues aus der Chefetage der SYS TEC electronic AG. Tobias Paschke (links) löst Ronald Sieber als Vorstandsvorsitzender ab. Ronald Sieber bleibt im Vorstand und kümmert sich verstärkt um Entwicklung, Embedded Security und IT. Die Rochade bildet die Fokussierung des Unternehmens im Bereich Cyber-Security ab.
SYS TEC firmiert seit 2006 am Reichenbacher Windrad, 2012 wurde der Erweiterungsbau hochgezogen.
Reichenbach
„Hacker gegen Hersteller“: Cyberangriffe sorgen für mehr Nachfrage bei vogtländischem Elektronikdienstleister
Von Gerd Möckel
Die SYS TEC electronic AG hat nicht nur in Deutschland einen Namen – wie der Steuerungstechnik-Hersteller auf die wachsende Bedrohung reagiert und davon profitiert.

Datendiebstahl, Spionage oder Lösegelderpressung: Die Anzahl angezeigter Cyberangriffe auf Unternehmen in Sachsen hat mit 337 Angriffen im Vorjahr einen Höchststand erreicht. Die Nickelhütte in Aue oder Thermofin im Vogtland sind nur zwei prominente Beispiele. Die Lage wird von einem Unternehmen aufmerksam verfolgt, das nur einen Steinwurf von...
