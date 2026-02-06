„Hacker gegen Hersteller“: Cyberangriffe sorgen für mehr Nachfrage bei vogtländischem Elektronikdienstleister

Die SYS TEC electronic AG hat nicht nur in Deutschland einen Namen – wie der Steuerungstechnik-Hersteller auf die wachsende Bedrohung reagiert und davon profitiert.

Datendiebstahl, Spionage oder Lösegelderpressung: Die Anzahl angezeigter Cyberangriffe auf Unternehmen in Sachsen hat mit 337 Angriffen im Vorjahr einen Höchststand erreicht. Die Nickelhütte in Aue oder Thermofin im Vogtland sind nur zwei prominente Beispiele. Die Lage wird von einem Unternehmen aufmerksam verfolgt, das nur einen Steinwurf von... Datendiebstahl, Spionage oder Lösegelderpressung: Die Anzahl angezeigter Cyberangriffe auf Unternehmen in Sachsen hat mit 337 Angriffen im Vorjahr einen Höchststand erreicht. Die Nickelhütte in Aue oder Thermofin im Vogtland sind nur zwei prominente Beispiele. Die Lage wird von einem Unternehmen aufmerksam verfolgt, das nur einen Steinwurf von...