Heinsdorf erhöht Elternbeiträge für Kita-Besuch - „das ist schon eine ganz schöne Nummer“

Reichenbach
Aufgrund gestiegener Betriebskosten werden Eltern für Krippe-, Kita- und Hortbesuch ab neuem Jahr stärker zur Kasse gebeten - ein Gegenvorschlag fiel durch.
Heinsdorfergrund erhöht zum zweiten Mal in Folge die Elternbeiträge für den Besuch von Krippe, Kindergarten und Hort. Den Weg für teilweise deutlich steigende Elternanteile 2026 hat der Gemeinderat am Montagabend freigemacht. Grundlage dafür sind gestiegene Betriebskosten, an denen Eltern nach ebenfalls von dem Gremium beschlossenen...
