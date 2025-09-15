Hier gibt es kostenlosen Rat zu den Erhebungsbögen des AZV Reichenbacher Land

Reichenbach
Am 5. September ist die dritte und letzte Charge der Briefe versandt worden. Im Fokus steht dabei die versiegelte Grundstücksfläche. Denn ab 2027 kommt die Niederschlagswassergebühr.
Der Abwasserzweckverband (AZV) Reichenbacher Land hat am 5. September die dritte und letzte Charge der Erhebungsbögen zur Überprüfung der überbauten, befestigten und versiegelten Flächen an die Grundstückseigentümer im Verbandsgebiet versandt. Die im Erhebungsbogen zu machenden Angaben dienen zur Feststellung der versiegelten...
