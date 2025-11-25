Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Hochspannungs-Kraftakt: Wie Monteure der Kälte beim Bau der neuen 110-Kilovolt-Leitung im Vogtland trotzen

Mitarbeiter des Elektroanlagenbaus Kessel & Georgi schellen die Erdkabel am Endmast der Freileitung südöstlich der Talstraße in Rotschau an. Bei Frost ist das doppelt schwer.
Mitarbeiter des Elektroanlagenbaus Kessel & Georgi schellen die Erdkabel am Endmast der Freileitung südöstlich der Talstraße in Rotschau an. Bei Frost ist das doppelt schwer. Bild: Gerd Betka
Mitarbeiter des Elektroanlagenbaus Kessel & Georgi schellen die Erdkabel am Endmast der Freileitung südöstlich der Talstraße in Rotschau an. Bei Frost ist das doppelt schwer.
Mitarbeiter des Elektroanlagenbaus Kessel & Georgi schellen die Erdkabel am Endmast der Freileitung südöstlich der Talstraße in Rotschau an. Bei Frost ist das doppelt schwer. Bild: Gerd Betka
 4 Bilder
Reichenbach
Hochspannungs-Kraftakt: Wie Monteure der Kälte beim Bau der neuen 110-Kilovolt-Leitung im Vogtland trotzen
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Elektroanlagenbau Kessel & Georgi verkabelt zwei Stellen in Rotschau und Neumark. Jetzt werden die Erdkabel an den Endmasten der Freileitung hochgeführt. Was dabei gegen den Frost hilft.

Der Boden ist hart gefroren. Reif überzieht die Felder an der Talstraße in Rotschau. Minus vier Grad Celsius zeigt das Thermometer. Dick eingemummelt bringen Mitarbeiter des Elektroanlagenbaus Kessel & Georgi aus Heinsdorfergrund die Verkabelung der neuen 110-Kilovolt-Leitung zu Ende. „Im Dezember muss alles fertig sein. Dann soll die Leitung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
1 min.
Für Innovation und Zusammenarbeit: Firmen aus Mittelsachsen in Mittweida ausgezeichnet
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild).
Zum vierten Mal wurde der Mittelsachsen Award verliehen. Als Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Verwurzelung gab es ein besonderes Geschenk.
Franziska Bernhardt-Muth
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
03.07.2025
3 min.
Mobile Toilette sorgt in Vogtland-Dorf für große Erleichterung
Begrüßt die Mobiltoilette an der Endstelle die Stadtbus-Linie 82: Busfahrer Mike Seidel.
An der Bushaltestelle Talstraße in Rotschau, zugleich Endstelle der Stadtbus-Linie 82, hat sich etwas getan. Eine Einzelfallregelung mangels Alternativen, so der Verkehrsverbund Vogtland.
Gerd Betka
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
16.07.2025
4 min.
110-Kilovolt-Trasse: Schwerer Fels macht es in Rotschau teuer
Mitnetz-Projektleiter Andreas Franke (3. v. l.) und weitere Vertreter des Verteilnetzbetreibers bei der Besichtigung der Erdverkabelung der 110-Kilovolt-Leitung in Rotschau.
Die Bürgerinitiative hat ihre Forderung nach Erdverkabelung durchgesetzt. Mitnetz Strom lud am Mittwoch auf die Baustelle ein. Warum die Talstraße ab Ende Juli drei Wochen gesperrt werden muss.
Gerd Betka
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
Mehr Artikel