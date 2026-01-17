MENÜ
Ein Vorfahrtsfehler führte zu einem Unfall in Lengenfeld.
Ein Vorfahrtsfehler führte zu einem Unfall in Lengenfeld. Bild: Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Vorfahrtsfehler führte zu einem Unfall in Lengenfeld.
Ein Vorfahrtsfehler führte zu einem Unfall in Lengenfeld. Bild: Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa
Reichenbach
Hoher Sachschaden nach Unfall im Vogtland
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Ein Vorfahrtsfehler führte am Freitag zu einem Verkehrsunfall in Lengenfeld. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden ist es am Freitagmittag im Vogtland gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, habe ein Vorfahrtsfehler zu dem Zusammenstoß geführt. Was war passiert? Ein 63-Jähriger wollte gegen 11.50 Uhr mit seinem Dacia in Lengenfeld von der Äußeren Lengenfelder Straße nach rechts in die...
