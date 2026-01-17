Hoher Sachschaden nach Unfall im Vogtland

Ein Vorfahrtsfehler führte am Freitag zu einem Verkehrsunfall in Lengenfeld. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden ist es am Freitagmittag im Vogtland gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, habe ein Vorfahrtsfehler zu dem Zusammenstoß geführt. Was war passiert? Ein 63-Jähriger wollte gegen 11.50 Uhr mit seinem Dacia in Lengenfeld von der Äußeren Lengenfelder Straße nach rechts in die...