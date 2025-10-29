House-Night, Grusel-Nacht und mehr: So geht in Lengenfeld die Post ab

Reichenbach
Der Verein Stadtleben bereichert das Stadtleben auch im Herbst mit Zugnummern - von Tanz bis Vortrag.
Der Verein Stadtleben Lengenfeld setzt seinen zur Vereinsgründung formulierten Anspruch weiter initiativreich um - mit ein breites Publikum ansprechenden Veranstaltungen. Donnerstag startet die Herbst-Offensive mit der Lengenfelder Gruselnacht im Vereinssitz hinter dem Stadt-Museum. Start der Party mit Musik, Tanz, Cocktails und mehr ist 19.30...
