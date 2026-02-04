MENÜ
  • Im Lengenfelder Boxenstopp dampft’s wieder: „Bei mir gibt‘s keine Fertigprodukte, ich hasse das“

Die Boxenstopp-Küche ist seine Welt: Jens Quäck bei der Zubereitung von gefüllten Paprikaschoten. Mit seiner Frau Kerstin wuppt der Koch den Tagesbetrieb des Lengenfelder Imbisses.
Blick in den neuen Boxenstopp. Zum Imbiss gehört auch eine große Terrasse.
Alles selbst zubereitet, natürlich auch die Semmelknödel. Das Ehepaar Kerstin und Jens Quäck ist auch in der Imbiss-Küche unzertrennlich.
Täglich wechselnde Angebote mit Tagesgericht und Tagessuppe.
Spinnen einen guten Faden miteinander. Imbiss-Eigentümer Andreas Stöckel (rechts) und Betreiber Steve Brasch.
Schon die bullige Hitze des Ofens in der Gaststube ist ein Genuss.
Da steckt’s drin. Koch Jens Quäck und Imbiss-Betreiber Steve Brasch vor einem Topf mit Knochenbrühe.
Mit dem Bereich vorn wurde die Platzkapazität des Imbisses ausgebaut.
Im Lengenfelder Boxenstopp dampft’s wieder: „Bei mir gibt‘s keine Fertigprodukte, ich hasse das“
Von Gerd Möckel
Ein Jahr lang stand der einst bei Handwerkern, Bikern und Co. beliebte Imbiss verwaist. Was nun auf den Tisch kommt, wie es zubereitet wird – und was der neue Betreiber vorhat.

Ein Jahr nach dem Auszug der letzten Pächter dampft‘s im Lengenfelder Boxenstopp wieder. Der einst bei Handwerkern, Bikern und Co. beliebte Imbiss hat am Mittwoch wiedereröffnet. Eher still und leise. Für großes Tamtam im Vorfeld hat auch die Zeit gefehlt, erzählt der neue Betreiber Steve Brasch. Der Bäckermeister und...
