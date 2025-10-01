In den Herbstferien ist auf Burg Mylau tierisch was los

Reichenbach
Das Kleine Bestiarium lädt für den 9. und 10. Oktober Schüler von acht bis 16 Jahren ein. Das Beste: Die Teilnahme ist kostenlos.
In den Oktoberferien ruft das Ferienprojekt „Das Kleine Bestiarium der Burg Mylau“. Interessierte Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren sind für den 9. und 10. Oktober, jeweils 8.30 bis 15.30 Uhr, dazu eingeladen. Sie entdecken die Naturaliensammlung des Museums mit all ihren Wunderwesen und erfinden dann selbst Tiere, die es so noch...
