Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schritt für Schritt wird aus einer Idee eine detaillierte Zeichnung.
Schritt für Schritt wird aus einer Idee eine detaillierte Zeichnung. Bild: Sandra Hofmann-Trepák
Schritt für Schritt wird aus einer Idee eine detaillierte Zeichnung.
Schritt für Schritt wird aus einer Idee eine detaillierte Zeichnung. Bild: Sandra Hofmann-Trepák
Reichenbach
In den Herbstferien ist auf Burg Mylau tierisch was los
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kleine Bestiarium lädt für den 9. und 10. Oktober Schüler von acht bis 16 Jahren ein. Das Beste: Die Teilnahme ist kostenlos.

In den Oktoberferien ruft das Ferienprojekt „Das Kleine Bestiarium der Burg Mylau“. Interessierte Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren sind für den 9. und 10. Oktober, jeweils 8.30 bis 15.30 Uhr, dazu eingeladen. Sie entdecken die Naturaliensammlung des Museums mit all ihren Wunderwesen und erfinden dann selbst Tiere, die es so noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.07.2025
4 min.
Kinder erfinden wundersame Tiere: In Mylau trifft Forschergeist auf Fantasie
Ella, Margarete und Magdalena (vorn von links) präsentieren im Barocksaal der Burg Mylau zusammen mit Kursleiterin Sandra Hofmann-Trepák ihre fantasievollen Geschöpfe.
Ihre fünfte Auflage hat die Ferienaktion „Das Bestiarium der Burg Mylau“ erlebt. 18 Kinder haben die Tierwelt erkundet und eigene Geschöpfe kreiert: vom Küstenstachler bis zum Beerenbärchen.
Gerd Betka
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
09.09.2025
1 min.
Mylau: Workshop auf der Burg lädt zur Selbstreflexion ein
Auf Burg Mylau findet ein neues Workshop-Format statt.
„Ich, ganz still, im Bild“ heißt das Angebot am 13. September. Das unbewusste Ich soll in eine Collage einfließen.
Gerd Betka
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
Mehr Artikel