In der Lengenfelder Müllvilla hat‘s wieder gebrannt: „Das Ding kommt weg“

Nachdem die Feuerwehr erneut in das versteckt liegende Haus ausgerückt ist, wurde der Bürgermeister deutlich - „jetzt erst recht“.

In die versteckt am Uferweg liegende Villa ist die Lengenfelder Feuerwehr erneut ausgerückt. Die Flammen loderten am Montag auf zwei Etagen. Im Stadtrat mochte Stadtwehrleiter Christian Kirsch auf Anhieb gar nicht sagen, wie oft die Wehr in den letzten Jahren schon dort war. Fünfmal sicher. „Wegen Bränden, auf Personensuche.“