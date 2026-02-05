In die Ferien und auf zum Schulwechsel – Wann Kinder im Vogtland an weiterführenden Schulen angemeldet werden können

Reichenbach
Am Freitag gibt es für die Viertklässler die Bildungsempfehlungen. Wann eine Anmeldung an den weiterführenden Schulen möglich ist.
Vom 6. bis zum 27. Februar können Viertklässler für den Besuch der weiterführenden Schulen angemeldet werden. Der Aufnahmeantrag für die öffentlichen Schulen sowie weitere Informationen zum Schulwechsel finden sich auf dem Internetportal schule.sachsen.de. Der Antrag lässt Erst-, Zweit- und Drittwunsch zu. Über die Uhrzeiten, zu denen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.