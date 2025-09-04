Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Soll künftig einmal im Kalenderjahr zum Jahresempfang einladen: Reichenbachs OB Henry Ruß.
Soll künftig einmal im Kalenderjahr zum Jahresempfang einladen: Reichenbachs OB Henry Ruß. Bild: Gerd Betka
Soll künftig einmal im Kalenderjahr zum Jahresempfang einladen: Reichenbachs OB Henry Ruß.
Soll künftig einmal im Kalenderjahr zum Jahresempfang einladen: Reichenbachs OB Henry Ruß. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
In Reichenbach soll es künftig in jedem Kalenderjahr einen Empfang der Stadt geben
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat folgte mehrheitlich dem Antrag dreier Fraktionen. Im Zentrum steht die Wertschätzung für Unterstützer. Dem OB schmeckt indes der „jährliche Zwang“ nicht.

Die Stadt Reichenbach organisiert künftig einmal im Kalenderjahr einen Jahresempfang. Über Termin, Finanzierung und Organisation berät der Ältestenrat. Ein Einvernehmen ist herzustellen. Der Oberbürgermeister lädt zum Empfang ein. Das hat der Stadtrat jetzt mit elf Ja-Stimmen bei sechs Nein und vier Enthaltungen beschlossen. OB Henry Ruß...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Warum sich Reichenbachs OB zum Thema Jahresempfang windet
2018 sorgte der Jahresempfang der Stadt Reichenbach für ein volles Neuberinhaus.
Der Antrag dreier Stadtratsfraktionen ist als unzulässig bewertet worden. Ein geänderter Beschlusstext kam im Verwaltungsausschuss durch. Entscheiden muss der Stadtrat am 1. September.
Gerd Betka
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
12:00 Uhr
3 min.
Beim Feuerwehrjubiläum in Reichenbach 112 Prozent Einsatz gezeigt
Alle Mitglieder der FFw Reichenbach wie hier Madlen Weck konnten sich zum Jubiläum ins Goldene Buch der Stadt eintragen.
Die Festveranstaltung nebst Jahresempfang der Stadt im Neuberinhaus kam prima an. Bei Ehrungen, Buffet und Tanzmusik zeigte sich: So funktioniert Gemeinschaft.
Gerd Betka
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
Mehr Artikel