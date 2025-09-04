In Reichenbach soll es künftig in jedem Kalenderjahr einen Empfang der Stadt geben

Der Stadtrat folgte mehrheitlich dem Antrag dreier Fraktionen. Im Zentrum steht die Wertschätzung für Unterstützer. Dem OB schmeckt indes der „jährliche Zwang“ nicht.

Die Stadt Reichenbach organisiert künftig einmal im Kalenderjahr einen Jahresempfang. Über Termin, Finanzierung und Organisation berät der Ältestenrat. Ein Einvernehmen ist herzustellen. Der Oberbürgermeister lädt zum Empfang ein. Das hat der Stadtrat jetzt mit elf Ja-Stimmen bei sechs Nein und vier Enthaltungen beschlossen. OB Henry Ruß...