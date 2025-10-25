Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • In Reichenbach verschwindet ein Stück Geschichte: Warum 100.000 Bahnreisende in Postkutschen umsteigen mussten

Der Abriss des ehemaligen Poststalls der Vogtländischen Transportanstalt an der Dammsteinstraße in Reichenbach geht voran. Rechts hinten das einstige Hotel „Wettiner Hof“.
Der Abriss des ehemaligen Poststalls der Vogtländischen Transportanstalt an der Dammsteinstraße in Reichenbach geht voran. Rechts hinten das einstige Hotel „Wettiner Hof“. Bild: Gerd Betka
Der Abriss des ehemaligen Poststalls der Vogtländischen Transportanstalt an der Dammsteinstraße in Reichenbach geht voran. Rechts hinten das einstige Hotel „Wettiner Hof“.
Der Abriss des ehemaligen Poststalls der Vogtländischen Transportanstalt an der Dammsteinstraße in Reichenbach geht voran. Rechts hinten das einstige Hotel „Wettiner Hof“. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
In Reichenbach verschwindet ein Stück Geschichte: Warum 100.000 Bahnreisende in Postkutschen umsteigen mussten
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für den Neubau des Netto-Marktes an der Dammsteinstraße wird der alte Poststall der Vogtländischen Transportanstalt abgerissen. 1848 bis 1851 schloss sie auf der Bahnstrecke Leipzig–Hof eine Lücke.

An der Ecke Greizer Straße/Dammsteinstraße verschwindet gerade ein Stück Reichenbacher Geschichte. Der ehemalige Poststall der Vogtländischen Transportanstalt wird abgerissen. Zwei Drittel des Gebäudes sind schon plattgemacht. Der Greifer des Baggers der Lengenfelder Abbruchfirma Dotzauer holt gerade Stücke des Daches herunter. Auch am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
30.09.2025
3 min.
100 Jahre Wasserturm und vieles mehr: Das bietet der Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung
Wolfgang Viebahn mit dem druckfrischen Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung.
Vom Vulkan bei Hauptmannsgrün bis zu einer Guinness-Rekord-Pyramide spannt sich der Bogen auf 208 Seiten. Dazu gesellen sich Jubiläen, Personen, Mundart, Kindermund und Gedichte.
Gerd Betka
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
21.10.2025
2 min.
Junge Fotografen aus Reichenbach stellen ihren Familienkalender für 2026 vor
Mitglieder der Foto-AG sind in der Stadt unterwegs und verteilen ihren Kalender für 2026.
19 Mädchen und Jungen des Goethe-Gymnasiums haben ihren Blick für das Besondere geschärft. Falk Herrmann aus Jocketa leitet die AG seit 15 Jahren.
Gerd Betka
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Mehr Artikel