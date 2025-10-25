In Reichenbach verschwindet ein Stück Geschichte: Warum 100.000 Bahnreisende in Postkutschen umsteigen mussten

Für den Neubau des Netto-Marktes an der Dammsteinstraße wird der alte Poststall der Vogtländischen Transportanstalt abgerissen. 1848 bis 1851 schloss sie auf der Bahnstrecke Leipzig–Hof eine Lücke.

An der Ecke Greizer Straße/Dammsteinstraße verschwindet gerade ein Stück Reichenbacher Geschichte. Der ehemalige Poststall der Vogtländischen Transportanstalt wird abgerissen. Zwei Drittel des Gebäudes sind schon plattgemacht. Der Greifer des Baggers der Lengenfelder Abbruchfirma Dotzauer holt gerade Stücke des Daches herunter. Auch am...