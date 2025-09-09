Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Freunde und Familie waren am Dienstag zur Eröffnung des „Taj Mahal“ mit von der Partie. Von links: Bayda Shayaa, Adnan Ali, Ankit Gulia, Shermohammad Ahmadi und Shamsuddin Ahmadi. Bild: Gerd Betka
Freunde und Familie waren am Dienstag zur Eröffnung des „Taj Mahal“ mit von der Partie. Von links: Bayda Shayaa, Adnan Ali, Ankit Gulia, Shermohammad Ahmadi und Shamsuddin Ahmadi. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Indische Küche in Reichenbach: Ein 24-Jähriger startet mit dem „Taj Mahal“
Redakteur
Von Gerd Betka
Zur Eröffnung in der Parkstraße 1 sind am Dienstag Freunde und die Familie angereist. Betreiber Shamsuddin Ahmadi kam vor zehn Jahren nach Deutschland und macht sich nun selbstständig.

Liebhaber der indischen Küche mit ihrer reichen Vielfalt an Gewürzen und Kräutern kommen seit Dienstag dieser Woche auch in Reichenbach auf ihre Kosten. In der Parkstraße 1 ist ein indisches Restaurant eröffnet worden. Es trägt den Namen „Taj Mahal“. „Sehr geil, endlich mal was Neues“ oder „Bin gespannt“ war in der...
