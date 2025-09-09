Indische Küche in Reichenbach: Ein 24-Jähriger startet mit dem „Taj Mahal“

Reichenbach
Zur Eröffnung in der Parkstraße 1 sind am Dienstag Freunde und die Familie angereist. Betreiber Shamsuddin Ahmadi kam vor zehn Jahren nach Deutschland und macht sich nun selbstständig.
Liebhaber der indischen Küche mit ihrer reichen Vielfalt an Gewürzen und Kräutern kommen seit Dienstag dieser Woche auch in Reichenbach auf ihre Kosten. In der Parkstraße 1 ist ein indisches Restaurant eröffnet worden. Es trägt den Namen „Taj Mahal“. „Sehr geil, endlich mal was Neues“ oder „Bin gespannt“ war in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.