Diese neun Restaurants und Lokale in Sachsen sollten Sie 2026 auf dem Schirm haben

Skylounge Plauen: Laura und Pascal Schwartz genossen ihre Datenight. Bild: Ellen Liebner

Es darf ein bisschen schicker sein: Das Restaurant Hempelsche Fabrik eröffnete erst im Oktober in Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv

Appetithappen gefällig? Bild: Ellen Liebner

Restaurantleiter ist in der Hempelschen Fabrik ist mit Giacomo Annibaldis ein Wein-Sommelier, der den passenden Tropfen zu den Gerichten auswählt. Bild: Ellen Liebner/Archiv

Panoramafenster und Dachterrasse: Die Skylounge in Plauen eröffnete gerade erst. Bild: Ellen Liebner

Hauchdünnes Wiener Kalbsschnitzel wird mit Kartoffel-Gurkensalat und frischem Feldsalat serviert. Bild: Ellen Liebner

Sülze vom Wild mit Bratkartoffeln kommen im Werdauer Wald auf den Tisch. Bild: Ralph Köhler

Urig und gemütlich: Nach einer Winterwanderung durch den Werdauer Wald kehren Spaziergänger gern im „Weidmannsruh“ ein. Bild: Ralph Köhler

Dessert-Gruß aus der japanischen Küche: „Kirsche – Sakura/Namelaka/Kerbel/Schokolade/Miso“ Bild: Jan-Dirk Franke

Claudia Lappöhn, Gastronomin und Köchin der Sportgaststätte Leukersdorf. Bild: Ulf Dahl

Im „Bergauers“ werden Bodenständigkeit und Ambition mit regionaler Verwurzelung und kulinarischer Neugier verbunden. Bild: Lars Rosenkranz

Sieht nicht nur lecker aus: Seit 2017 zieht das Bergauers in Schneeberg Gourmets an. Bild: Lars Rosenkranz

Jetzt schon auf lauschig-gemütliche Abende in den Chemnitzer Gartenkneipen freuen. Bild: Johanna Eisner

Nicht nur für Getränke gut: Auch die Speisekarten der Gartenkneipen haben viel zu bieten. Bild: Johanna Eisner

Authentische indische Küche soll mit dem Dal Rotti in der Zwickauer Innenstadt einziehen. Bild: Ralph Köhler