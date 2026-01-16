Diese neun Restaurants und Lokale in Sachsen sollten Sie 2026 auf dem Schirm haben

MENÜ
Skylounge Plauen: Laura und Pascal Schwartz genossen ihre Datenight.
Skylounge Plauen: Laura und Pascal Schwartz genossen ihre Datenight. Bild: Ellen Liebner
Es darf ein bisschen schicker sein: Das Restaurant Hempelsche Fabrik eröffnete erst im Oktober in Plauen.
Es darf ein bisschen schicker sein: Das Restaurant Hempelsche Fabrik eröffnete erst im Oktober in Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Appetithappen gefällig?
Appetithappen gefällig? Bild: Ellen Liebner
Restaurantleiter ist in der Hempelschen Fabrik ist mit Giacomo Annibaldis ein Wein-Sommelier, der den passenden Tropfen zu den Gerichten auswählt.
Restaurantleiter ist in der Hempelschen Fabrik ist mit Giacomo Annibaldis ein Wein-Sommelier, der den passenden Tropfen zu den Gerichten auswählt. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Panoramafenster und Dachterrasse: Die Skylounge in Plauen eröffnete gerade erst.
Panoramafenster und Dachterrasse: Die Skylounge in Plauen eröffnete gerade erst. Bild: Ellen Liebner
Hauchdünnes Wiener Kalbsschnitzel wird mit Kartoffel-Gurkensalat und frischem Feldsalat serviert.
Hauchdünnes Wiener Kalbsschnitzel wird mit Kartoffel-Gurkensalat und frischem Feldsalat serviert. Bild: Ellen Liebner
Sülze vom Wild mit Bratkartoffeln kommen im Werdauer Wald auf den Tisch.
Sülze vom Wild mit Bratkartoffeln kommen im Werdauer Wald auf den Tisch. Bild: Ralph Köhler
Urig und gemütlich: Nach einer Winterwanderung durch den Werdauer Wald kehren Spaziergänger gern im „Weidmannsruh“ ein.
Urig und gemütlich: Nach einer Winterwanderung durch den Werdauer Wald kehren Spaziergänger gern im „Weidmannsruh“ ein. Bild: Ralph Köhler
Dessert-Gruß aus der japanischen Küche: „Kirsche – Sakura/Namelaka/Kerbel/Schokolade/Miso“
Dessert-Gruß aus der japanischen Küche: „Kirsche – Sakura/Namelaka/Kerbel/Schokolade/Miso“ Bild: Jan-Dirk Franke
Claudia Lappöhn, Gastronomin und Köchin der Sportgaststätte Leukersdorf.
Claudia Lappöhn, Gastronomin und Köchin der Sportgaststätte Leukersdorf. Bild: Ulf Dahl
Im „Bergauers“ werden Bodenständigkeit und Ambition mit regionaler Verwurzelung und kulinarischer Neugier verbunden.
Im „Bergauers“ werden Bodenständigkeit und Ambition mit regionaler Verwurzelung und kulinarischer Neugier verbunden. Bild: Lars Rosenkranz
Sieht nicht nur lecker aus: Seit 2017 zieht das Bergauers in Schneeberg Gourmets an.
Sieht nicht nur lecker aus: Seit 2017 zieht das Bergauers in Schneeberg Gourmets an. Bild: Lars Rosenkranz
Jetzt schon auf lauschig-gemütliche Abende in den Chemnitzer Gartenkneipen freuen.
Jetzt schon auf lauschig-gemütliche Abende in den Chemnitzer Gartenkneipen freuen. Bild: Johanna Eisner
Nicht nur für Getränke gut: Auch die Speisekarten der Gartenkneipen haben viel zu bieten.
Nicht nur für Getränke gut: Auch die Speisekarten der Gartenkneipen haben viel zu bieten. Bild: Johanna Eisner
Authentische indische Küche soll mit dem Dal Rotti in der Zwickauer Innenstadt einziehen.
Authentische indische Küche soll mit dem Dal Rotti in der Zwickauer Innenstadt einziehen. Bild: Ralph Köhler
„Txoko“ ist baskisch und bedeutet in etwa „gemütliche Ecke“. „Pintxos“ sind kunstvoll belegte Schnittchen.
„Txoko“ ist baskisch und bedeutet in etwa „gemütliche Ecke“. „Pintxos“ sind kunstvoll belegte Schnittchen. Bild: Steffi Hofmann
Sachsen
Diese neun Restaurants und Lokale in Sachsen sollten Sie 2026 auf dem Schirm haben
Von Nicole Jähn, Maurice Querner, Johanna Eisner, Jan-Dirk Franke, Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über den Dächern von Plauen, in winterlicher Romantik im Erzgebirge oder mitten im Zentrum von Zwickau oder Chemnitz: In Sachsen schmeckt es einfach. Unsere Empfehlungen zum Einkehren in der Region.

Wo finden Ausgehhungrige die angesagtesten Restaurants, wo die Geheimtipps der Region? Wo findet der Gast noch urige Gemütlichkeit und welche neuen Lokale sollten Feinschmecker dieses Jahr auf dem Zettel haben? Die Wochenend-Redaktion hat neun vielversprechende Restauranttipps von gehobener Küche über spannende Neueröffnungen bis hin zu...
