Italienische Reise in Reichenbach: Eröffnungskonzert der Kammermusikreihe Calliope

Das Jahresprogramm der Reihe startet mit Christoph Soldan. Musik von Schumann, Liszt und Scarlatti ist unter anderem zu erleben. Was gibt es noch?

Das neue Jahresprogramm der Kammermusikreihe Calliope startet am Sonntag, 1. Februar, 17 Uhr im Veranstaltungsforum an der Wiesenstraße 62 in Reichenbach. Christoph Soldan, der bereits vor zwei Jahren in Reichenbach auftrat, spielt Werke von Schumann, Liszt und Scarlatti. Das Motto lautet „Italienische Reise", so die Veranstalterin Sarah...