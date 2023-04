Jahrzehnte auf dem Kirchturm, jetzt in der Landes-Mediathek: Eine musikalische und mediale Rarität aus Reichenbach von 1932

An jenem Novembertag ist Reichtagswahl, doch auch in der rammelvollen Peter-Paul-Kirche ereignet sich Historisches. Was dank zweier Zufälle erhalten blieb und nun digitalisiert wurde.

Es ist vollbracht. Mehr als 90 Jahre nach der MDR Radio-Übertragung aus der Reichenbacher Peter-Paul-Kirche ist ein damals auf Schallplatte aufgenommener Mitschnitt von Walther Böhmes Oratorium "Der Heiland" nun via Mausklick nachhörbar. Die von dem damals europaweit bekannten und geschätzten Reichenbacher Komponisten selbst auf mehreren... Es ist vollbracht. Mehr als 90 Jahre nach der MDR Radio-Übertragung aus der Reichenbacher Peter-Paul-Kirche ist ein damals auf Schallplatte aufgenommener Mitschnitt von Walther Böhmes Oratorium "Der Heiland" nun via Mausklick nachhörbar. Die von dem damals europaweit bekannten und geschätzten Reichenbacher Komponisten selbst auf mehreren...