Jetzt ein Schandfleck – irgendwann vielleicht ein Hingucker: Reichenbacher Ideen für Kiosk gesucht

Wer die untere Zwickauer Straße in Reichenbach hinausfährt und vor der Brücke warten muss, schaut auf die unansehnliche Fassade des einst florierenden Geschäfts. Die Woba will das ändern. Doch wie?

Beim Rückstau vor der B 173 Zwickauer Straße steht man unweigerlich beim letzten Gebäude vor der Bahnlinie, die Reichenbach in zwei Teile schneidet. Die Fassade sieht katastrophal aus. Für ältere Reichenbacher ist es der Zigarren-Enders, dessen Name noch angebracht ist. Das Häuschen gehörte dem Tabak-Großhändler Robert Enders, der dort...