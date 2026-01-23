MENÜ
  • Jetzt ein Schandfleck – irgendwann vielleicht ein Hingucker: Reichenbacher Ideen für Kiosk gesucht

Ein Schandfleck, den die Woba zum Schmuckstück machen will
Ein Schandfleck, den die Woba zum Schmuckstück machen will Bild: JB Steps
Die Lotto-Bärbeln freute sich im Oktober 2022 über die Nutzung des Gebäudes.
Die Lotto-Bärbeln freute sich im Oktober 2022 über die Nutzung des Gebäudes. Bild: JB Steps
Alexis Buchheim, inzwischen bekannt durch den Kunstautomaten oder die Verkehrsinsel Mylau, hatte den Arcade Club in Szene gesetzt.
Alexis Buchheim, inzwischen bekannt durch den Kunstautomaten oder die Verkehrsinsel Mylau, hatte den Arcade Club in Szene gesetzt. Bild: JB Steps
Reichenbach
Jetzt ein Schandfleck – irgendwann vielleicht ein Hingucker: Reichenbacher Ideen für Kiosk gesucht
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer die untere Zwickauer Straße in Reichenbach hinausfährt und vor der Brücke warten muss, schaut auf die unansehnliche Fassade des einst florierenden Geschäfts. Die Woba will das ändern. Doch wie?

Beim Rückstau vor der B 173 Zwickauer Straße steht man unweigerlich beim letzten Gebäude vor der Bahnlinie, die Reichenbach in zwei Teile schneidet. Die Fassade sieht katastrophal aus. Für ältere Reichenbacher ist es der Zigarren-Enders, dessen Name noch angebracht ist. Das Häuschen gehörte dem Tabak-Großhändler Robert Enders, der dort...
