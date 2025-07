Jugendlicher Simson-Fahrer in Reichenbach verunglückt

Ein 15-Jähriger stürzte bei einer nächtlichen Fahrt ohne Licht. Seine Simson blieb beschädigt zurück. Die Details des Unfalls sind noch unklar.

Ein junger Mopedfahrer ist mit seiner Simson bei einem Unfall in Reichenbach am Montagabend verletzt worden. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Zwickau zugetragen: Am Montagabend gegen 22.20 Uhr war ein 15-Jähriger mit seiner Simson auf der Dr.-Külz-Straße in Richtung Greizer Straße unterwegs. Die Besatzung eines in...