Junge Fahrerin bei Unfall in Reichenbach schwer verletzt

Dieser Unfall gibt Rätsel auf: Aus ungeklärter Ursache stieß eine 21-jährige Frau im VW gegen einen geparkten Audi.

Eine Verletzte und drei demolierte Autos sind das Resultat eines Unfalls. Am Freitagvormittag befuhr eine 21-Jährige mit ihrem VW die Plauensche Straße in Reichenbach aus Fahrtrichtung Mühlwand kommend in Richtung Lengenfelder Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß sie dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch die...