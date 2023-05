Kaputte Waldstraße zwischen Unterheinsdorf und Waldkirchen holt den Schlaglochteufel-Preis

Im "Freie Presse"-Wettbewerb um den Schlaglochteufel 2023 für das größte Schlagloch im nördlichen Vogtland hat die Lokalredaktion am Freitag den Sieger gekürt. Unter allen Kandidaten setzte sich die Waldstraße zwischen Unterheinsdorf und Waldkirchen durch. Die Ortsstraße ist in so miserablem Zustand, dass sich Schlagloch an Schlagloch reiht. Eine...