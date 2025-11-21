Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Laubbläser ist in Lengenfeld aus einem Keller gestohlen worden.
Ein Laubbläser ist in Lengenfeld aus einem Keller gestohlen worden. Bild: photoschmidt - stock.adobe.com
Ein Laubbläser ist in Lengenfeld aus einem Keller gestohlen worden.
Ein Laubbläser ist in Lengenfeld aus einem Keller gestohlen worden. Bild: photoschmidt - stock.adobe.com
Reichenbach
Kellereinbrüche: Diebe stehlen im Vogtland Elektrogeräte
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Brunnenallee in Lengenfeld sind Ganoven in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Sie machten Beute im Wert von 8000 Euro.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe ihr Unwesen in Lengenfeld getrieben. Sie drangen in ein Mehrfamilienhaus an der Brunnenallee ein und hatten es besonders auf die verschiedenen Kellerabteile abgesehen. Was sie erbeuteten: mehrere Elektrogeräte, zum Beispiel einen Laubbläser. Mitgehen ließen die Unbekannten aber auch...
