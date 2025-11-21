Kellereinbrüche: Diebe stehlen im Vogtland Elektrogeräte

An der Brunnenallee in Lengenfeld sind Ganoven in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Sie machten Beute im Wert von 8000 Euro.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe ihr Unwesen in Lengenfeld getrieben. Sie drangen in ein Mehrfamilienhaus an der Brunnenallee ein und hatten es besonders auf die verschiedenen Kellerabteile abgesehen. Was sie erbeuteten: mehrere Elektrogeräte, zum Beispiel einen Laubbläser. Mitgehen ließen die Unbekannten aber auch...