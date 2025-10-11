Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kinder und Jugendliche greifen in Reichenbach zur Spraydose: „Die Kids hier sind heiß aufs Sprühen“

Tony Fischer aus Zwickau leitet den Graffiti-Workshop im Dathehain.
Tony Fischer aus Zwickau leitet den Graffiti-Workshop im Dathehain. Bild: JB Steps
Tony Fischer aus Zwickau leitet den Graffiti-Workshop im Dathehain.
Tony Fischer aus Zwickau leitet den Graffiti-Workshop im Dathehain. Bild: JB Steps
Reichenbach
Kinder und Jugendliche greifen in Reichenbach zur Spraydose: „Die Kids hier sind heiß aufs Sprühen“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Dathehain in der Dammsteinsenke Reichenbach hat sich am Freitag zum Eldorado für junge Menschen entwickelt. Vor allem weiße Betonwände erwiesen sich als Magnet. Was erlaubt war - und was verboten.

Freitagnachmittag im Dathehain in der Dammsteinsenke: Kinder und Jugendliche warten darauf, dass es losgeht. Als Tony Fischer aus Zwickau mit den Spraydosen eintrifft, gibt es kein Halten mehr. Die Stadt Reichenbach und der Verein für offene Jugendarbeit Jam hatten zu dem Event eingeladen, mit dem eine legale Graffiti-Fläche eingeweiht wurde....
