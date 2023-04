Kirchenchöre treten gemeinsam auf

Netzschkau.

Am Sonntag, 17 Uhr findet in der Apostolischen Kirche Netzschkau, Am Birkenwäldchen 2, ein besonderes Konzert statt. In länderübergreifender Kooperation musizieren dort das Greizer Collegium musicum und die Kirchenchöre Netzschkau und Elsterberg. Solist ist Yann Merker von der Vogtland Philharmonie am Violoncello. Artashes Stamboltsyan dirigiert. Es erklingen Werke von Haydn, Fasch, Platti, Schröter, Mendelsohn und als besonderer Beitrag eine Komposition des Netzschkauer Kirchenmusikers Thomas Kegler, der den Netzschkauer Chor leitet. Die Idee zum Konzert entstand bei einem Auftritt im Vorjahr in der Schlosskirche Netzschkau, als 50 Mitwirkende aus dem Brückenkirchspiel gemeinsam musizierten. (pstp)