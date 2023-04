Kirchplatz wird saniert

Elsterberg.

In Elsterberg wird der Kirchplatz saniert. Der erste Auftrag dafür ist durch den städtischen Bauausschuss vergeben. Die Firma SMW Bau aus Nobitz übernimmt die Erneuerung der Treppenanlagen an der Laurentiuskirche. Der Auftrag schließt damit nahtlos an die Baustelle Burgruine an, wo die Mitarbeiter seit mehr als zwei Jahren tätig sind. Das war ein Vorteil gegenüber anderen Firmen, da keine neue Baustelleneinrichtung benötigt wird. Mit rund 354.000 Euro hatten die Nobitzer das preiswerteste Angebot vorgelegt. Es lag jedoch immer noch 16 Prozent über der Kostenschätzung des Ingenieurbüros, das die Arbeiten im Auftrag der Stadt betreut. Als Begründung nannte der Planer gestiegene Materialpreise bei Zement und Beton sowie höhere Energiekosten. (pstp)