Kleiner Ort im Vogtland bittet um Mithilfe: Für welches einmalige Spektakel Neumark 700 leere Gläser benötigt

Annahme-Stellen im Rathaus sind das Bürgerbüro und das Bauamt. Die Gläser werden für ein Ereignis gebraucht, bei dem Amtschef Jörg Schneider als Georg von Gangloff das Sagen hat.

Im September steppt in Neumark der Bär. Dann feiert das Städtlein sein 800-Jähriges. „Eine Woche lang wird in Neumark und den Ortsteilen viel los sein. Wir freuen uns auf viele Gäste“, sagt Bürgermeister Sven Köpp. Die Party in der herausgeputzten Gemeinde soll sogar gefilmt werden. Auf die Bilder freut sich auch schon Jörg Schneider....