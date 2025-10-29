Kleiner Ort im Vogtland richtet große Obstschau aus

Die Dorfgemeinschaft Waldkirchen richtet dieses Jahr die Obstschau aus und hat sich dafür allerhand einfallen lassen. Was es dieses Jahr neues gibt.

Die Obstschau in Waldkirchen ist zurück, dieses Mal mit einem neuen Veranstalter und einem bewährten Konzept. Die Dorfgemeinschaft Waldkirchen richtet die Schau am Wochenende im Bürgerhaus aus. „Den Obstbauverein als solchen gibt es nicht mehr. Einige der Mitglieder gehören jetzt zur Dorfgemeinschaft Waldkirchen", sagt Helgard Bauer vom...