Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Obstschau verspricht aufgrund der guten Ernte dieses Jahr besonders umfangreich zu werden.
Die Obstschau verspricht aufgrund der guten Ernte dieses Jahr besonders umfangreich zu werden. Bild: Silvia Kölbel
Die Obstschau verspricht aufgrund der guten Ernte dieses Jahr besonders umfangreich zu werden.
Die Obstschau verspricht aufgrund der guten Ernte dieses Jahr besonders umfangreich zu werden. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Kleiner Ort im Vogtland richtet große Obstschau aus
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dorfgemeinschaft Waldkirchen richtet dieses Jahr die Obstschau aus und hat sich dafür allerhand einfallen lassen. Was es dieses Jahr neues gibt.

Die Obstschau in Waldkirchen ist zurück, dieses Mal mit einem neuen Veranstalter und einem bewährten Konzept. Die Dorfgemeinschaft Waldkirchen richtet die Schau am Wochenende im Bürgerhaus aus. „Den Obstbauverein als solchen gibt es nicht mehr. Einige der Mitglieder gehören jetzt zur Dorfgemeinschaft Waldkirchen", sagt Helgard Bauer vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
11:00 Uhr
1 min.
Warum Händel in Waldkirchen genau so klingt - der Organist erklärt‘s vor dem Konzert
Organist Wieland Meinhold kennt die Waldkirchener Schuster-Wolf-Orgel aus dem Effeff.
Universitätsorganist Wieland Meinhold lädt zum Reformationstag in die Waldkirchener Kirche ein - ein Leckerbissen für Orgel- und Händel-Fans.
Gerd Möckel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
05.10.2025
4 min.
Mosterei im Vogtland: „In der ersten viertel Stunde so viele Äpfel, wie voriges Jahr in der ganzen Saison“
Dominik Ackermann schüttet die Äpfel der Kunden in den Container.
Die Obstbäume hängen voll. Die Mostereien arbeiten am Anschlag. Warum die Ernte 2025 besonders üppig ausfällt und was das fürs nächste Jahr bedeutet.
Silvia Kölbel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel