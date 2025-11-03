Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Wenn der Apfel zischt: Obstschau zeigt vogtländische Vielfalt
Von Silvia Kölbel
Der Heimatverein hatte leichtes Spiel, in Waldkirchen seine Schalen zu füllen. Die Gärten lieferten eine reiche Ernte. Was trotzdem besonders war.

66 Sorten Apfel-, fünf Birnen- und zwei Quittensorten konnten die Besucher der Obstschau in Waldkirchen, organisiert vom Heimatverein „Dorfgemeinschaft Waldkirchen" am Wochenende im Bürgerhaus bestaunen. Die Ernte fiel dieses Jahr reichlich aus. „Die Früchte waren aber auch zeitig reif“, so Bernd Mothes vom Verein. Da die Schau auf eine...
