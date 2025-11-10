Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Konsumieren lernen sie alle“: Der vogtländische Ausbildungsmarkt und seine Herausforderungen

Kobra Lengenfeld setzt verstärkt auf vietnamesische Azubis. Hier The Tung Pham beim Fräsen in der Lehrwerkstatt mit Ausbilder Matthias Hartig.
Kobra Lengenfeld setzt verstärkt auf vietnamesische Azubis. Hier The Tung Pham beim Fräsen in der Lehrwerkstatt mit Ausbilder Matthias Hartig. Bild: Gerd Möckel
Kobra Lengenfeld setzt verstärkt auf vietnamesische Azubis. Hier The Tung Pham beim Fräsen in der Lehrwerkstatt mit Ausbilder Matthias Hartig.
Kobra Lengenfeld setzt verstärkt auf vietnamesische Azubis. Hier The Tung Pham beim Fräsen in der Lehrwerkstatt mit Ausbilder Matthias Hartig. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
„Konsumieren lernen sie alle“: Der vogtländische Ausbildungsmarkt und seine Herausforderungen
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Markt ist stabil, bilanziert das Arbeitsamt. Aber: Die Anzahl der Lehrstellen sinkt, das verarbeitende Gewerbe verliert, die Abbruchquote liegt bei 33 Prozent – eine Firma zeigt, wie‘s gehen kann.

Aktuell 87 Jugendliche suchen im Vogtland eine Ausbildung. Dieser Nachfrage stehen 235 freie Stellen gegenüber. Über das vergangene Jahr betrachtet, liegt das Verhältnis bei 1037 Suchenden und 1359 beim Arbeitsamt gemeldeten Stellen. Das ist ein Teil der Ausbildungsmarkt-Bilanz, die Vertreter von Arbeitsamt, IHK und Handwerkskammer am Montag...
