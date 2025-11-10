„Konsumieren lernen sie alle“: Der vogtländische Ausbildungsmarkt und seine Herausforderungen

Reichenbach
Der Markt ist stabil, bilanziert das Arbeitsamt. Aber: Die Anzahl der Lehrstellen sinkt, das verarbeitende Gewerbe verliert, die Abbruchquote liegt bei 33 Prozent – eine Firma zeigt, wie‘s gehen kann.
Aktuell 87 Jugendliche suchen im Vogtland eine Ausbildung. Dieser Nachfrage stehen 235 freie Stellen gegenüber. Über das vergangene Jahr betrachtet, liegt das Verhältnis bei 1037 Suchenden und 1359 beim Arbeitsamt gemeldeten Stellen. Das ist ein Teil der Ausbildungsmarkt-Bilanz, die Vertreter von Arbeitsamt, IHK und Handwerkskammer am Montag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.