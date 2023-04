Konzert in Reichenbach setzt Jens Pfretzschner am ersten Todestag ein Denkmal: "Es wird sicherlich eine emotionale Berg- und Talfahrt"

Am 13. Mai, 19.30 Uhr steigt im Gedenken an das vor exakt einem Jahr verstorbene Multitalent Jens Pfretzschner die Veranstaltung "Philharmonic Rock - in memoriam". Dafür holt sein Sohn Robert Pfretzschner, Jahrgang 1993, Lehrer für Musik und Geschichte in Dresden, ein Orchester, eine Rockband und zahlreiche Solisten ins Reichenbacher Neuberinhaus....