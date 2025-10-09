Kostenlose Kita-Plätze in Reichenbach - Geht das überhaupt?

Anstatt wie jedes Jahr steigende Sätze zu beschließen, gibt es jetzt nach einen AfD-Antrag noch Beratungsbedarf. Doch woher soll die Stadt das Geld nehmen?

Das Prozedere ist eingeübt. Jedes Jahr im Herbst beschließt der Reichenbacher Stadtrat über die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten für das Folgejahr. Die Sätze kennen angesichts wachsender Betriebskosten nur eine Richtung: Sie steigen. Nachdem erneut beklagt worden war, dass der Freistaat Sachsen anders als andere Bundesländer keine...