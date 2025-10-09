Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu den Kita-Elternbeiträgen für 2026 gibt es noch Beratungsbedarf.
Zu den Kita-Elternbeiträgen für 2026 gibt es noch Beratungsbedarf. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Reichenbach
Kostenlose Kita-Plätze in Reichenbach - Geht das überhaupt?
Redakteur
Von Gerd Betka
Anstatt wie jedes Jahr steigende Sätze zu beschließen, gibt es jetzt nach einen AfD-Antrag noch Beratungsbedarf. Doch woher soll die Stadt das Geld nehmen?

Das Prozedere ist eingeübt. Jedes Jahr im Herbst beschließt der Reichenbacher Stadtrat über die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten für das Folgejahr. Die Sätze kennen angesichts wachsender Betriebskosten nur eine Richtung: Sie steigen. Nachdem erneut beklagt worden war, dass der Freistaat Sachsen anders als andere Bundesländer keine...
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
23.09.2025
3 min.
Zahlen Eltern in Neukirchen bald mehr für Krippe, Kita und Hort?
Neukirchen möchte die Elternbeiträge für Kita und Co. erhöhen.
Der Gemeinderat soll am Mittwoch über eine Erhöhung der Elternbeiträge abstimmen. Das Rathaus hält diese für unumgänglich. Neukirchen muss Mehrkosten von einer halben Million Euro ausgleichen.
Julia Grunwald
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
24.09.2025
2 min.
„Zwischen Pest und Cholera“: Kita-Beiträge sollen 2026 in Reichenbach erneut steigen
Zu den Kita-Beiträgen für 2026 soll am 6. Oktober entschieden werden.
Der Stadtrat entscheidet im Oktober. Höhere Betriebskosten sind der Grund. Kritik wird indes am Freistaat Sachsen laut.
Gerd Betka
