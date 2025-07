Kryptowährung: Angeblicher Finanzberater betrügt Vogtländerin

Die Frau hat per Onlinebanking eine hohe Summe überwiesen und zudem Kredite aufgenommen. Ob sie ihr Geld wiedersieht? Die Polizei zweifelt daran.

In der Region häufen sich derzeit Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährung. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Er verwies auf einen neuen Fall im vogtländischen Lengenfeld. Eine 68-Jährige sei demnach auf ein verlockendes Angebot im Internet hereingefallen. Weil sie Geld an einen angeblichen Finanzberater überwiesen und zudem...