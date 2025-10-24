Kürbisflut im Vogtland - welche Sorte passt für welchen Zweck?

Reichenbach
Mit Kürbissen kann man viel anstellen: schnitzen, bemalen, dekorieren, kochen und backen. Eine Expertin verrät, welcher Geselle sich wofür eignet.
Die Natur holt, bevor sie sich in das lange Grau des Winters verabschiedet, noch einmal zum großen Farbfinale aus. Bunte Blätter, bunte Früchte und bunte Kürbisse. Bei Gärtnerin Stefanie Zeidler in Pfaffengrün warten jetzt die großen Schnitzkürbisse auf die Umgestaltung zu gruseligen Gesichtern. Zierkürbisse dienen als Deko. Kleine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.