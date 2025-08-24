Landrat lobt Arbeit der Kinder- und Jugendwehren im Vogtland: „Ohne euch hat die Feuerwehr in zehn, 15 Jahren keinen Nachwuchs mehr“

Ein Aktionstag der vogtländischen Kinderfeuerwehren ging am Wochenende in Limbach über die Bühne. Dass die Nachwuchs-Brandschützer möglichst schon früh starten sollten, hat einen Grund.

Von Schlauchkegel bis Zielspritzen: Von den neun Kinderfeuerwehren im Vogtlandkreis haben sich am Wochenende sechs an einem Aktionstag im Awo-Schullandheim Limbach beteiligt. Die Organisation lag in Händen der Limbacher Feuerwehr.