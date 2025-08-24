Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Landrat lobt Arbeit der Kinder- und Jugendwehren im Vogtland: „Ohne euch hat die Feuerwehr in zehn, 15 Jahren keinen Nachwuchs mehr“

Sechs Kinderfeuerwehren haben sich beim Aktionstag der Kinderfeuerwehren in Limbach getroffen.
Sechs Kinderfeuerwehren haben sich beim Aktionstag der Kinderfeuerwehren in Limbach getroffen. Bild: Petra Steps
Sechs Kinderfeuerwehren haben sich beim Aktionstag der Kinderfeuerwehren in Limbach getroffen.
Sechs Kinderfeuerwehren haben sich beim Aktionstag der Kinderfeuerwehren in Limbach getroffen. Bild: Petra Steps
Reichenbach
Landrat lobt Arbeit der Kinder- und Jugendwehren im Vogtland: „Ohne euch hat die Feuerwehr in zehn, 15 Jahren keinen Nachwuchs mehr“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Aktionstag der vogtländischen Kinderfeuerwehren ging am Wochenende in Limbach über die Bühne. Dass die Nachwuchs-Brandschützer möglichst schon früh starten sollten, hat einen Grund.

Von Schlauchkegel bis Zielspritzen: Von den neun Kinderfeuerwehren im Vogtlandkreis haben sich am Wochenende sechs an einem Aktionstag im Awo-Schullandheim Limbach beteiligt. Die Organisation lag in Händen der Limbacher Feuerwehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:41 Uhr
1 min.
FBI prüft Schüsse an Schule als möglichen Terrorakt
An einer katholischen Schule in Minneapolis sind Kinder erschossen worden.
Die US-Bundespolizei FBI untersucht die tödlichen Schüsse auf Kinder im Umfeld einer katholischen Schule als mögliches Terrorverbrechen. Man prüfe, ob es sich um einen inländischen Terrorakt und...
07.08.2025
4 min.
Warum in einem Vogtland-Dorf über 100 Trucks erwartet werden
60 Trucks nahmen 2023 zur Premiere von Trucks for Kids in Limbach Aufstellung am Sportplatz (im Bild). Im Vorjahr waren es 70. Diesmal sind über 100 Autos angemeldet.
Vom 15. bis 17. August steigt in Limbach die 3. Auflage von Trucks for Kids. Der Erlös fließt in einen Kletterturm auf dem Spielplatz. Mit Mercedes Paulus & Band gastiert lebendige Rockgeschichte.
Gerd Betka
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
25.05.2025
3 min.
Mit Festumzug als Höhepunkt: Feuerwehr Limbach feiert vier Tage lang ihr Jubiläum
Die Jugend- und die Kinderfeuerwehr von Limbach führten den Festumzug an.
Die Limbacher Wehr nutzte das 140. Jubiläum, um der Bevölkerung Einblick in die Arbeit der freiwilligen Helfer zu geben. Das Feiern kam natürlich auch nicht zu kurz.
Silvia Kölbel
Mehr Artikel