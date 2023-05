Lengenfeld lädt zur Stadtsafari ein

Lengenfeld.

Die Stadt Lengenfeld beteiligt sich am Samstag am bundesweiten Tag der Städtebauförderung - über die seit Jahren Fördergeld auch in vogtländische Orte für die Aus- und Umgestaltung ganzer Quartiere fließt. In Lengenfeld startet der Aktionstag 14 Uhr auf dem ebenfalls mit Städtebaumitteln neugestalteten Markt. Wie Bürgermeister Volker Bachmann mitteilt, informieren dann Stadtmitarbeiter und Vertreter der Städtebauförderung auf einer Stadtsafari über Geleistetes, Geplantes und Fördermöglichkeiten auch von Privatmaßnahmen. Stationen sind das Volkssolidaritäts-Quartier mit Generationentreff (Grünanlage im Bau), die Aegidiuskirche mit Tischendorfhaus und Kirchplatz, Stadtmuseum, Feuerwehrmuseum, der kurz vor der Umgestaltung stehende Tischendorfplatz, Auenweg, die Freizeitanlage Kreisel, die Privatmaßnahme "Straße der Freundschaft" und Stadtbachöffnung im Bereich Gartenstraße. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist während der bis 19 Uhr gehenden Entdecktour gesorgt. (gem)