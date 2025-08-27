Lengenfelder Bürgermeister: Großer Bahnhof zum Abschied

Seit 2004 war Volker Bachmann Bürgermeister von Lengenfeld. Am Dienstag nahm er im Schützenhaus Abschied. Bierernst ging es dabei nicht zu.

Bürgermeister ist er bald nicht mehr. Dafür erhält Volker Bachmann einen anderen Titel. Landrat Thomas Hennig hat am Dienstag dem scheidenden Lengenfelder Rathauschef eine Urkunde überreicht, laut der er den Titel „ Bürgermeister a. D." tragen darf. Rund 180 Gäste erlebten bei Bachmanns persönlichem Abschied einen unterhaltsamen Abend...