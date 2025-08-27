Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Tina Burgmann/Stadtverwaltung
Bild: Tina Burgmann/Stadtverwaltung
Reichenbach
Lengenfelder Bürgermeister: Großer Bahnhof zum Abschied
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2004 war Volker Bachmann Bürgermeister von Lengenfeld. Am Dienstag nahm er im Schützenhaus Abschied. Bierernst ging es dabei nicht zu.

Bürgermeister ist er bald nicht mehr. Dafür erhält Volker Bachmann einen anderen Titel. Landrat Thomas Hennig hat am Dienstag dem scheidenden Lengenfelder Rathauschef eine Urkunde überreicht, laut der er den Titel „ Bürgermeister a. D.“ tragen darf. Rund 180 Gäste erlebten bei Bachmanns persönlichem Abschied einen unterhaltsamen Abend...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
22.08.2025
5 min.
Als sie geboren wurde, fing seine Amtszeit an: Rührender Abschied einer Lengenfelder Legende
Lengenfelds scheidender Bürgermeister Volker Bachmann und Bauamtsmitarbeiterin Marlen Petzold - als er anfing, wurde sie geboren.
Volker Bachmann hat der Stadt 21 Jahre seinen Stempel aufgedrückt. Dafür gab‘s jetzt ein „Danke für dein Lebenswerk“ - die Überraschung in Bildern.
Gerd Möckel
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
22.07.2025
3 min.
Neue Wertschätzungs-Kultur: So ehrt Lengenfeld seine Pferdesportler
Viel Grund zur Freude: Bürgermeister Volker Bachmann (re.) mit Antje Schöniger und Hardy Heckel.
Im Stadtrat gab es jetzt viel Beifall für zwei Europameister - die Lengenfeld mit ihrer Power zu einem ostdeutschen Sonderfall machen.
Gerd Möckel
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel