Lengenfelder Bürgermeister würdigt Menschen, die Verantwortung tragen: „Ehrenamt ist eben kein Auslaufmodell“

Reichenbach
Beifall, Blumen und Preise: Im Stadtrat sind die Jugendwarte der Feuerwehr ausgezeichnet worden.
Unter großem Beifall in der Stadtratssitzung: Die Jugendwarte der Feuerwehren von Lengenfeld, Irfersgrün, Waldkirchen und Pechtelsgrün sind am Montagabend mit den Bürgerpreisen der Sparkassenstiftung ausgezeichnet worden. Dotiert sind die Preise mit 630 Euro.
