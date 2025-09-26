Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Lengenfelder Genossenschafts-Laden: „Es wäre schön, wenn auch die Genossenschafts-Mitglieder hier einkaufen würden.“

Harmonieren prächtig: Genossenschafts-Vorstand Gabriela Krauthahn (rechts) und das neue Gesicht im Lengenfelder „Onkel Fritz“, Cordula Mikasch. Bild: Gerd Möckel
Lengenfelder Genossenschafts-Laden: „Es wäre schön, wenn auch die Genossenschafts-Mitglieder hier einkaufen würden.“
Von Gerd Möckel
Der „Onkel Fritz“-Laden hatte zuletzt arg zu kämpfen. Dank eines Glücksfalls geht‘s wieder bergauf – mit neuer Frontfrau und Bewegung hinter den Kulissen.

Wegen des Ausfalls von gleich drei Verkäuferinnen hatte der im Mai eröffnete „Onkel Fritz“-Laden in Lengenfeld zuletzt anderthalb Monate geschlossen beziehungsweise eingeschränkt geöffnet. Die Suche nach geeignetem Personal zog sich, dazu kamen Bewegungen hinter den Kulissen. Joachim Petzold ist nicht mehr Genossenschafts-Vorstand, im...
