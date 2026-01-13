MENÜ
„Machbarschaft"-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens. Bild: Gerd Möckel/Archiv
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens. Bild: Gerd Möckel/Archiv
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens.
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens. Bild: Gerd Möckel/Archiv
Reichenbach
Lengenfelder „Onkel Fritz“-Laden steht wohl auf der Kippe
Redakteur
Von Gerd Möckel
Die Betreiber-Genossenschaft lädt zur Mitgliederversammlung ein. Vorstand und Aufsichtsrat halten sich zur Tagesordnung bedeckt.

Als der Lengenfelder „Onkel Fritz“-Laden im Mai vergangenen Jahres eröffnete, standen die Menschen Schlange. Der Plan der im August 2024 gegründeten Genossenschaft „Machbarschaft Lengenfeld“ schien aufzugehen: Eine Versorgungslücke in der Innenstadt, die durch den Umzug des Edeka-Marktes an die B 94 entstanden war, sollte so verhindert...
