Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Lengenfelder starten Weihnachts-Aktion: „Bitte schenken Sie ein Lächeln - den vergessenen Kindern des Kriegs“

Szene aus einem Film über das Kirchen-Kinderheim im westukrainischen Nagydobrony - dort kamen zuletzt auch Kinder eines geschlossenen staatlichen Heims unter.
Szene aus einem Film über das Kirchen-Kinderheim im westukrainischen Nagydobrony - dort kamen zuletzt auch Kinder eines geschlossenen staatlichen Heims unter. Bild: Screenshot Christian Ehrler
Szene aus einem Film über das Kirchen-Kinderheim im westukrainischen Nagydobrony - dort kamen zuletzt auch Kinder eines geschlossenen staatlichen Heims unter.
Szene aus einem Film über das Kirchen-Kinderheim im westukrainischen Nagydobrony - dort kamen zuletzt auch Kinder eines geschlossenen staatlichen Heims unter. Bild: Screenshot Christian Ehrler
Reichenbach
Lengenfelder starten Weihnachts-Aktion: „Bitte schenken Sie ein Lächeln - den vergessenen Kindern des Kriegs“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Russlands Angriffskrieg hinterlässt auch in der West-Ukraine tiefe Spuren. Vor allem bei den Kindern. Ein Verein will dort wieder für „Weihnachtsfreude“ sorgen - jeder gespendete Cent kommt an.

Die Anzahl der Kinder in den westukrainischen Unterkarpaten sinkt stetig. Weil immer mehr Familien der vorwiegend ungarischstämmigen Bevölkerung vor dem Krieg und dessen Folgen ins Ausland fliehen, sagt Christian Ehrler vom Lengenfelder Hilfsverein Unterkarpaten. Die wachsende Armut, die Angst, in den Krieg ziehen zu müssen, das sind die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
4 min.
In Lengenfeld öffnet ein Kinder- und Jugendhaus: „Der Bedarf ist da, auch in unserer Stadt“
LevelUP - hinter diesem neuen Lengenfelder Verein stehen auch Janine Persian, Matthias Böttger (Mitte) und Christian Flechsig.
Ein Ort, an dem sich alle Kinder willkommen und wertgeschätzt fühlen. Das ist die Vision von LevelUP - ein neuer Verein, der für Donnerstag zur Eröffnungs-Party einlädt.
Gerd Möckel
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
09.08.2025
3 min.
Gute Laune und guter Besuch: Das Kinder- und Jugendhaus in Lengenfeld ist eröffnet
Empfingen die Gäste am Eingang: Vivienne Leistner (links) und Janine Persian (Mitte).
Der neue Verein LevelUP hat seine Visitenkarte als Gastgeber abgegeben – Eindrücke vom Tag der offenen Tür.
Gerd Möckel
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel