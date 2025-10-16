Lengenfelder starten Weihnachts-Aktion: „Bitte schenken Sie ein Lächeln - den vergessenen Kindern des Kriegs“

Reichenbach
Russlands Angriffskrieg hinterlässt auch in der West-Ukraine tiefe Spuren. Vor allem bei den Kindern. Ein Verein will dort wieder für „Weihnachtsfreude“ sorgen - jeder gespendete Cent kommt an.
Die Anzahl der Kinder in den westukrainischen Unterkarpaten sinkt stetig. Weil immer mehr Familien der vorwiegend ungarischstämmigen Bevölkerung vor dem Krieg und dessen Folgen ins Ausland fliehen, sagt Christian Ehrler vom Lengenfelder Hilfsverein Unterkarpaten. Die wachsende Armut, die Angst, in den Krieg ziehen zu müssen, das sind die...
